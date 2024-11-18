Устрашающая Виверна затаилась в Tanks Blitz

Разработчики Tanks Blitz объявили о грандиозном событии «Песнь о Виверне», которое завершает серию ивентов, вдохновленных фольклорными мотивами.

Игроков ждет путешествие в величественный древний замок, где повсюду сверкают горы золота, а в просторных залах выставлены уникальные боевые машины. В наградах — маневренный B-C Bourrasque, мощный 114 SP2, эксклюзивные элементы кастомизации и прочие ценные внутриигровые бонусы. Эти сокровища помогут выстоять в любом сражении!

Однако сокровища замка не останутся без защиты. На сцену выходит новый танк X уровня — KPZ 07 P(E), чьи возможности пока до конца неизвестны. Этот монстр выделяется не только характеристиками, но и легендарным камуфляжем «Виверна», который трудно не заметить.

Присоединяйтесь к событию и узнайте все подробности на официальном сайте!