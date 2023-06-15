Класс Магов в свежем трейлере MMORPG Tarisland ©

В преддверии предстоящего закрытого бета-тестирования Tarisland (которое состоится 27 июня), разработчики запустили новую серию видеороликов, чтобы показать нам всех играбельных персонажей в Tarisland. Первый из них - маг - класс, который присутствует, пожалуй, в каждой MMORPG.



Маг в Tarisland ничем не отличается от других. Класс дальнего боя относящийся к расе эльфов, который может быть развит по навыкам Огня или Льда. Первый путь обеспечит высокий урон, а второй будет лучше в плане контроля толпы.