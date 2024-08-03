Анонсирован симулятор тату-салона под названием Tattoo Tycoon

CrazyBunch, известная своими играми Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice и Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry, представила на THQ Nordic Digital Showcase 2024 новый проект — симулятор управления тату-салоном под названием Tattoo Tycoon. В этой игре, которая уже получила трейлер, игроки смогут открыть свою собственную тату-студию, декорировать помещение, нанимать сотрудников и радовать клиентов уникальными татуировками — их в игре более 100 штук.

Tattoo Tycoon предлагает множество геймплейных возможностей: приобретение нового оборудования, учет пожеланий клиентов, прокачка навыков татуировщика, заработок денег, взаимодействие с интересными персонажами и решение ежедневных проблем тату-салона.

Хотя точная дата выхода игры на ПК пока неизвестна, проект уже имеет страницу в Steam.