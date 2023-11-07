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об игре
Taxi Life: A City Driving Simulator TBA
4.5 14 оценок

Яркая Барселона в новом трейлере симулятора такси Taxi Life: A City Driving Simulator

butcher69
Новости

Издательство видеоигр NACON и студия Simteract приглашают вас открыть для себя Барселону за рулем такси в игре Taxi Life: A City Driving Simulator, которая выйдет в феврале на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, Epic Games Store).

Эта игра, находящаяся на полпути между симулятором и управленческой игрой, предлагает уникальный для своего жанра опыт, позволяя игрокам встать на место водителя такси и одновременно управлять собственной компанией.

Ваша задача - доставлять пассажиров в пункты назначения по всей Барселоне, соблюдая при этом правила дорожного движения, адаптируя свой стиль вождения к любым ситуациям на дороге, таким как аварии или пробки, а также удовлетворяя все просьбы пассажиров, чтобы получить хороший рейтинг и щедрые чаевые. Кроме того, необходимо развивать свою таксомоторную компанию: нанимать других водителей, расширять парк автомобилей и принимать оптимальные решения для процветания своего бизнеса.

2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Whiskey_40Vol

а что при ударе об машину экран так затрясло как будто атомый взрыв произошол.

2
bsww

прямо, аналогия с яйцами быка из Total Overdose. A Gunslinger Tale In Mexico

0
Nick1906

Задумка интересная, но заканчивался 2023 год, а графон на этом такси, так и не подвезли, но в мин требованиях будет что-то вроде 2060 🤦🏼‍♂️

0
Understanding the Truth

Ну у прошлой их игры, были, адекватные требования к железу

Спойлер
0
Understanding the Truth

Это те что разработали ETS 2 на поездах ))))

0
hatenemy

Чет не заметил на видео мигрантов и палатки на улицах. Это точно Барселона?

0
Understanding the Truth

Выйди на улицу и увидишь эти толпы эмигрантов

1
Lelik_mc_kawai

Хрень, если это не Crazy Taxy

-1
Understanding the Truth

Да кому эта аркада нужна, люди ждут симулятор, у них не плохая прошлая игра была Train Life - A Railway Simulator

0