Яркая Барселона в новом трейлере симулятора такси Taxi Life: A City Driving Simulator

Издательство видеоигр NACON и студия Simteract приглашают вас открыть для себя Барселону за рулем такси в игре Taxi Life: A City Driving Simulator, которая выйдет в феврале на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, Epic Games Store).

Эта игра, находящаяся на полпути между симулятором и управленческой игрой, предлагает уникальный для своего жанра опыт, позволяя игрокам встать на место водителя такси и одновременно управлять собственной компанией.

Ваша задача - доставлять пассажиров в пункты назначения по всей Барселоне, соблюдая при этом правила дорожного движения, адаптируя свой стиль вождения к любым ситуациям на дороге, таким как аварии или пробки, а также удовлетворяя все просьбы пассажиров, чтобы получить хороший рейтинг и щедрые чаевые. Кроме того, необходимо развивать свою таксомоторную компанию: нанимать других водителей, расширять парк автомобилей и принимать оптимальные решения для процветания своего бизнеса.