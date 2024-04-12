Tchia заглянет на Nintendo Switch 27 июня

Разработчик Awaceb и издатель Kepler Interactive объявили в прошлом месяце, что Tchia выйдет на Nintendo Switch этим летом, и теперь подтверждена точная дата релиза. Приключенческая экшен-игра с открытым миром, вышедшая в прошлом году для PlayStation и PC, появится на Switch 27 июня, а предварительные заказы уже доступны.

Tchia, действие которой разворачивается на вымышленном тропическом архипелаге, вдохновленном Новой Каледонией, в первую очередь ориентирована на механику передвижения, включающую в себя скольжение и ловкие акробатические действия, а способность главного героя прыгать душой служит еще одним центральным элементом игры, позволяя игрокам брать под контроль множество различных животных и предметов, встречающихся на карте открытого мира.

В прошлом месяце Awaceb выпустила новое обновление для игры, добавив новые мелодии души, косметику и многое другое.

В настоящее время Tchia доступна на PS5, PS4 и PC.