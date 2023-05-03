За первые шесть недель после выхода Tchia привлекла более миллиона игроков ©

В островную приключенческую игру с открытым миром Tchia за первые шесть недель после выхода сыграли более миллиона пользователей, объявили издатель Kepler Interactive и разработчик Awaceb.

Tchia поступила в продажу 21 марта в Epic Games Store для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК. Она также доступна через PlayStation Plus Extra и Premium как игра из каталога игр.

Компании также объявили, что физическое издание Tchia "Oleti", распространяемое Maximum Games, выйдет для PlayStation 5 и PlayStation 4 18 июля. Оно включает в себя косметический набор, вдохновленный семейством игр Kepler Interactive, позволяющий игрокам настроить свою лодку, укулеле, планер и наряд Тчии с помощью предметов и образов, вдохновленных Sifu, Scorn, Flintlock: Осада Рассвета" и "Cat Quest".

В честь этого события был представлен хвалебный трейлер тропического приключения