Посмотрите, как выглядят персонажи Team Fortress 2 на Unreal Engine 5

Эксперименты пользователей с высокотехнологичным движком Unreal Engine 5 не перестают удивлять. На этот раз поклонник серии Team Fortress 2 решил воспользоваться преимуществами последней итерации Unreal Engine, чтобы воссоздать реалистичные копии своих любимых персонажей. Несмотря на причудливый оригинальный дизайн героев, получились действительно интересные модели знакомых наёмников.
Новой работой в Unreal Engine 5 отметился пользователь под ником Jofoyo. Изначально он планировал просто перенести модели персонажей из Team Fortress 2 на новый движок без изменений в их оригинальном дизайне. Но в итоге пользователь соблазнился новыми возможностями Unreal Engine 5, в частности технологией реалистичных лиц MetaHuman. Именно с её помощью энтузиасту удалось создать реалистичные версии Михаила, Делла Конагера, мистера Людвига и других героев Team Fortress 2.
Как видно из опубликованных роликов, реалистичные версии наёмников из Team Fortress 2 выглядят крайне необычно, однако изменения стиля совсем не идут во вред их дизайну. Несмотря на нестандартные пропорции и формы лица, персонажи обзавелись новыми деталями, которые дополняют их образы в лучшую сторону. Единственным минусом, пожалуй, в таком виде будут анимации, которые иногда выглядят даже жутко.
Ух ты! Персонажи TF выглядят как персонажи TF. Срочно в топ эту новость!
Мне наигравшему 5,488 часов, твой комментарий показался истинным вздором.
Ничего себе у вас стаж..
Такими постами можно спамить хоть каждую минуту раз это считается за новость...
вообще не похожи на персонаже тф2