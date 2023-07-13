Team Fortress 2 побила исторический рекорд онлайна после выхода крупного обновления ©

Вечером 12 июля Team Fortress 2 получила крупнейшее обновление за последние несколько лет. Но не стоит благодарить за все это Valve - спасибо участникам сообщества TF2, которые действительно создали все эти вещи - 14 новых карт и большое разнообразие новых предметов. Хотя Valve тоже приняло участие и внесли многочисленные исправления в саму игру.

На фоне выхода этого обновления игра побила собственный рекорд одновременного онлайна. Он превысил 205 тысяч игроков — это на 55 тысяч больше, чем в июне 2021 года, когда был установлен предыдущий рекорд.

Team Fortress 2 вышла в 2007 году.