Team Fortress 2 получила крупное обновление с 14 новыми картами

Valve объявила о выходе крупного обновление для Team Fortress 2, которое добавляет новый контент в игру. Оно содержит 14 новых карт от сообщества, 25 новых косметических предметов, 20 новых необычных эффектов, 6 новых насмешек.
Также стоит отметить, что этот патч содержит многочисленные улучшения безопасности и стабильности, а также исправляет эксплойт, связанный с ConTracker и возможностью двигаться/стрелять во время его развертывания.
Основные моменты обновления:
- 14 новых карт сообщества: Sharkbay, Rotunda, Phoenix, Cashworks, Venice, Reckoner, Sulphur, Hardwood, Pelican Peak, Selbyen, VSH Tiny Rock, VSH Distillery, VSH Skirmish и VSH Nucleus.
- Добавлена косметика «Лето 2023».
- Содержит 25 новых предметов, созданных сообществом.
- В магазин Манн Ко добавлено 6 новых насмешек от сообщества.
- Насмешка: Убийственная шутка
- Насмешка: звездная стратегия
- Насмешка: главный врач
- Насмешка: Туфортское танго
- Насмешка: Дорожный разбойник
- Насмешка: Подпись убийцы
- Добавлено 20 новых необычных эффектов, созданных сообществом.
- 12 новых эффектов для необычных головных уборов
- 8 новых эффектов для необычных насмешек
- Все косметические кейсы и кейсы с насмешками будут давать необычные эффекты лета 2023 вместо их обычных необычных эффектов во время летнего события. Это не считая ящиков.
- Летнее событие продлится до 15 сентября 2023 года.
С полными примечаниями к патчу можно ознакомиться по ссылке.
В своё время пропустил данную игру. Лишь помню как изредко запускал игру с ботами, но не понимал что к чему) Однако помню симпатию к шпиону, который на время, становился невидимкой, что вызывало восторг.
Сейчас, игра позиционирует себя игрой для олдов. Сомневаюсь, что новый игрок заинтересовался бы данным проектом, даже с сегодняшними обновлениями.
причём, все эти овервотчи и прочие подобные игры взяли стиль и сам геймплей с Тим Фортресс