Team Fortress 2 получила крупное обновление с 14 новыми картами ©

Valve объявила о выходе крупного обновление для Team Fortress 2, которое добавляет новый контент в игру. Оно содержит 14 новых карт от сообщества, 25 новых косметических предметов, 20 новых необычных эффектов, 6 новых насмешек.

Также стоит отметить, что этот патч содержит многочисленные улучшения безопасности и стабильности, а также исправляет эксплойт, связанный с ConTracker и возможностью двигаться/стрелять во время его развертывания.

Основные моменты обновления:

14 новых карт сообщества: Sharkbay, Rotunda, Phoenix, Cashworks, Venice, Reckoner, Sulphur, Hardwood, Pelican Peak, Selbyen, VSH Tiny Rock, VSH Distillery, VSH Skirmish и VSH Nucleus.

Добавлена косметика «Лето 2023».

Содержит 25 новых предметов, созданных сообществом.

В магазин Манн Ко добавлено 6 новых насмешек от сообщества.

Насмешка: Убийственная шутка



Насмешка: звездная стратегия



Насмешка: главный врач



Насмешка: Туфортское танго



Насмешка: Дорожный разбойник



Насмешка: Подпись убийцы

Добавлено 20 новых необычных эффектов, созданных сообществом.

12 новых эффектов для необычных головных уборов



8 новых эффектов для необычных насмешек

Все косметические кейсы и кейсы с насмешками будут давать необычные эффекты лета 2023 вместо их обычных необычных эффектов во время летнего события. Это не считая ящиков.

Летнее событие продлится до 15 сентября 2023 года.

С полными примечаниями к патчу можно ознакомиться по ссылке.