Team Fortress 2 10.10.2007
8.7 1 517 оценок

Team Fortress 2 получила крупное обновление с 14 новыми картами

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monk70
Новости

Valve объявила о выходе крупного обновление для Team Fortress 2, которое добавляет новый контент в игру. Оно содержит 14 новых карт от сообщества, 25 новых косметических предметов, 20 новых необычных эффектов, 6 новых насмешек.

Также стоит отметить, что этот патч содержит многочисленные улучшения безопасности и стабильности, а также исправляет эксплойт, связанный с ConTracker и возможностью двигаться/стрелять во время его развертывания.

Основные моменты обновления:

  • 14 новых карт сообщества: Sharkbay, Rotunda, Phoenix, Cashworks, Venice, Reckoner, Sulphur, Hardwood, Pelican Peak, Selbyen, VSH Tiny Rock, VSH Distillery, VSH Skirmish и VSH Nucleus.
  • Добавлена косметика «Лето 2023».
    • Содержит 25 новых предметов, созданных сообществом.
  • В магазин Манн Ко добавлено 6 новых насмешек от сообщества.
    • Насмешка: Убийственная шутка
    • Насмешка: звездная стратегия
    • Насмешка: главный врач
    • Насмешка: Туфортское танго
    • Насмешка: Дорожный разбойник
    • Насмешка: Подпись убийцы
  • Добавлено 20 новых необычных эффектов, созданных сообществом.
    • 12 новых эффектов для необычных головных уборов
    • 8 новых эффектов для необычных насмешек
  • Все косметические кейсы и кейсы с насмешками будут давать необычные эффекты лета 2023 вместо их обычных необычных эффектов во время летнего события. Это не считая ящиков.
  • Летнее событие продлится до 15 сентября 2023 года.

С полными примечаниями к патчу можно ознакомиться по ссылке.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Merelone

В своё время пропустил данную игру. Лишь помню как изредко запускал игру с ботами, но не понимал что к чему) Однако помню симпатию к шпиону, который на время, становился невидимкой, что вызывало восторг.
Сейчас, игра позиционирует себя игрой для олдов. Сомневаюсь, что новый игрок заинтересовался бы данным проектом, даже с сегодняшними обновлениями.

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Embr0n

причём, все эти овервотчи и прочие подобные игры взяли стиль и сам геймплей с Тим Фортресс

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