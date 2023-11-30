Воксельная песочница Teardown превысила отметку в 2,5 миллиона игроков

Tuxedo Labs и Saber Interactive сообщили, что Teardown, отмеченная наградами игра об ограблениях в песочнице, привлекла более 2,5 миллионов игроков на всех платформах. Игра достигла этой вехи всего через две недели после запуска игры 15 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
«Мы искренне поражены невероятным откликом, который мы получили с момента запуска Teardown на консолях. Приятно видеть, что сотни тысяч новых игроков присоединяются к нашему сообществу, привнося свежую энергию и идеи. Заглядывая в будущее до 2024 года и далее, мы рады сообщить, что мы работаем над некоторыми важными обновлениями, в том числе над бесплатным многопользовательским онлайн-режимом. Мы уже экспериментируем с интересными новыми способами игры в Teardown с друзьями или даже в дружеских соревнованиях. Для нас это захватывающее время, и мы очень хотим представить вам эти обновления в ближайшее время», — сказал Маркус Доусон, генеральный директор Tuxedo Labs.
Tuxedo Labs продолжит расширять игру, выпустив три дополнительных DLC, новые обновления и функции игрового процесса, а также долгожданную многопользовательскую онлайн-функциональность, которая даст игрокам совершенно новый способ испытать Teardown. Кроме того, на следующей неделе выйдет обновление, в котором будет улучшено управление и качество игры на консолях.
Ну на самом деле игрушка, годная. Есть свои минусы, но графика отвал башки
Эти 2 миллиона игроков выглядят примерно так
Зашли, посмотрели и вышли навсегда удалив игру.
Я так понимаю, ты со всеми ними знаком и лично узнавал у них данную информацию?
Я просто вчера Аллоды Онлайн скачал, поиграл 2 минуты и удалил.
Зато в статистике они пишут у нас более 10 миллионов уникальных игроков. На серверах по факту тысячи 3 игроков.
Тут так же.
я ее тоже качал что бы мне на сайте баллы дали : D