Воксельная песочница Teardown выйдет на консолях 15 ноября

Издатель Saber Interactive и разработчик Tuxedo Labs объявили о том, что версии игры Teardown для PlayStation 5 и Xbox Series, основанной на воксельных технологиях, появятся в продаже как на физических, так и на цифровых носителях 15 ноября. В первый день она также войдет в каталог игр для участников программы PlayStation Plus Extra и Premium.
Игра будет доступна в следующих изданиях:
Стандартное издание (29,99 долл. США)
- Базовая игра Teardown (также доступна для подписчиков PlayStation Plus Extra и Extra и Premium в качестве одного из дополнений к Game Catalog в ноябре)
Deluxe Edition ($39,99)
Базовая игра Teardown
Загружаемый контент "Time Campers"
Загружаемый контент "Folkrace".
Ultimate Edition ($49,99)
- Базовая игра Teardown
- Загружаемый контент "Time Campers"
- Загружаемый контент "Folkrace"
- Третий загружаемый контент
- Четвертый загружаемый контент
- Робот Quilez R0113R
Teardown - это бестселлер, отмеченный наградами, полностью разрушаемая воксельная песочница про ограбления. Получившая признание критиков игра для ПК выходит на консоли с полной сюжетной кампанией из 40 миссий, расширением "Art Vandals", специальными заданиями на уровнях, режимом "Песочница" и многим другим. Консольные игроки также получат доступ к коллекции лучших модов для ПК, а также к удобному для консолей пользовательскому интерфейсу и тактильной отдаче на контроллерах PlayStation 5 DualSense.
а почему teardown не выйдет на ps4