на главную
об игре
Teardown 29.10.2020
9.3 3 987 оценок

Воксельная песочница Teardown выйдет на консолях 15 ноября

©
butcher69
Новости

Издатель Saber Interactive и разработчик Tuxedo Labs объявили о том, что версии игры Teardown для PlayStation 5 и Xbox Series, основанной на воксельных технологиях, появятся в продаже как на физических, так и на цифровых носителях 15 ноября. В первый день она также войдет в каталог игр для участников программы PlayStation Plus Extra и Premium.

Игра будет доступна в следующих изданиях:

Стандартное издание (29,99 долл. США)

  • Базовая игра Teardown (также доступна для подписчиков PlayStation Plus Extra и Extra и Premium в качестве одного из дополнений к Game Catalog в ноябре)

Deluxe Edition ($39,99)

Базовая игра Teardown

Загружаемый контент "Time Campers"

Загружаемый контент "Folkrace".

Ultimate Edition ($49,99)

  • Базовая игра Teardown
  • Загружаемый контент "Time Campers"
  • Загружаемый контент "Folkrace"
  • Третий загружаемый контент
  • Четвертый загружаемый контент
  • Робот Quilez R0113R

Teardown - это бестселлер, отмеченный наградами, полностью разрушаемая воксельная песочница про ограбления. Получившая признание критиков игра для ПК выходит на консоли с полной сюжетной кампанией из 40 миссий, расширением "Art Vandals", специальными заданиями на уровнях, режимом "Песочница" и многим другим. Консольные игроки также получат доступ к коллекции лучших модов для ПК, а также к удобному для консолей пользовательскому интерфейсу и тактильной отдаче на контроллерах PlayStation 5 DualSense.

0
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
DANII2011

а почему teardown не выйдет на ps4

0