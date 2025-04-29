8BitDo выпускает ретро-мышь в стиле легендарной NES

Компания 8BitDo, известная своими ретро-гаджетами, представила беспроводную мышь Retro R8 N Edition в стиле культовой приставки NES. Устройство копирует фирменную цветовую гамму Nintendo — бежево-серый корпус с яркими красными кнопками, словно перенесёнными прямиком из 1985 года.

Но под ностальгическим дизайном скрывается современная начинка:

Сенсор PAW 3395 с регулируемой чувствительностью до 26 000 DPI

Микропереключатели Kailh Sword GM X (100 млн нажатий)

До 105 часов работы от батареи

Док-станция с функцией усилителя сигнала

Мышь уже доступна для предзаказа за $49,99 с началом поставок 22 мая. Она идеально дополнит ретро-клавиатуры 8BitDo в том же стиле NES, создавая гарнитуру для настоящих фанатов классических игр.

Почему это круто?

8BitDo мастерски соединяет два мира: узнаваемый дизайн из детства и технологии, которые оценят даже киберспортсмены. Теперь ностальгия по пиксельным приключениям может поселиться прямо на вашем рабочем столе.