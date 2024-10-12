Альтернатива Android от Huawei "HarmonyOS Next" выйдет на следующей неделе

Huawei готовится полностью отказаться от Android на своих устройствах и заменить его своей собственной операционной системой — HarmonyOS Next. Официальный переход произойдет уже на следующей неделе, и все совместимые устройства, включая те, что уже на рынке, смогут перейти на новую систему. Это окончательное прощание компании с Android.

Разработка HarmonyOS Next ведется уже несколько лет, и она станет первой полноценной операционной системой Huawei, не зависящей от платформы Google. Хотя новая ОС предлагает ряд преимуществ, на старте она будет ограничена количеством доступных приложений. Тем не менее, Huawei уверяет, что HarmonyOS будет поддерживать все основные приложения, а в общей сложности платформа будет поддерживать более 10 000 программ, что должно удовлетворить 99,9% потребностей пользователей.

Изначально HarmonyOS использовалась как оболочка для Android, но с этим обновлением она станет полностью автономной системой, доступной только на устройствах Huawei. Компания стремится приблизиться по количеству приложений к экосистеме Android и активно работает над этим. По данным South China Morning Post, запуск HarmonyOS Next начнется на следующей неделе, и это будет шаг Huawei к полному отказу от Android как базы для своих смартфонов и планшетов.

Согласно недавним данным, HarmonyOS уже занимает 17% рынка в Китае, что является значительным показателем, особенно на фоне конкуренции с Android и iOS. Первые устройства, которые получат обновление до HarmonyOS Next, — это Mate 60, Mate X5 и MatePad Pro. Однако пока неясно, коснется ли обновление новинки Mate XT tri-fold.

Интересно, что по слухам Huawei планирует выпустить обновление HarmonyOS Next 15 октября — в тот же день, когда Google представит Android 15. Пока нет точной информации о том, какие новые функции будут доступны в HarmonyOS Next и как Huawei собирается конкурировать с Android и iOS, особенно в области искусственного интеллекта. Ожидается, что дополнительные подробности появятся ближе к дате выпуска, и мы будем следить за новостями.