AMD может помешать поглощению Intel

Intel переживает непростые времена, и разговоры о её возможном поглощении становятся всё громче. Хотя такой сценарий пока выглядит маловероятным, в нынешней непредсказуемой реальности исключать ничего нельзя. Но даже если найти деньги и получить одобрение регуляторов, остаётся серьёзный барьер — лицензия Intel на архитектуру x86.

Многолетний спор между Intel и AMD по поводу x86 завершился перекрёстной лицензией, в которой прописан важный пункт: если одну из компаний покупают, вторая имеет право аннулировать лицензию. Изначально это положение должно было защитить AMD, но времена изменились, и теперь уже Intel может оказаться в опасной позиции.

Среди возможных покупателей Intel чаще всего называют Broadcom. Если сделка начнёт оформляться, AMD вряд ли останется в стороне. У «красных» будет два пути: заблокировать покупку или потребовать внушительную компенсацию. Денежные отступные могут исчисляться миллиардами долларов, но для AMD куда важнее стратегические выгоды.

Например, AMD может потребовать от Broadcom помощи в борьбе с Nvidia, предложив развивать совместные сетевые решения для ускорителей ИИ или усилить инвестиции в проекты вроде Ultra Ethernet. Ещё один вариант — уговорить Broadcom активнее интегрировать технологии Xilinx (принадлежащей AMD) в новые продукты или предоставить заказы для недавно приобретённой ZT Systems.

Конечно, всё это пока гипотезы. Но если сделка всё же состоится, она может серьёзно изменить баланс сил в полупроводниковой индустрии. И, возможно, именно AMD окажется тем игроком, от чьего решения будет зависеть будущее всей экосистемы x86.