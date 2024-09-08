AMD Ryzen 5 7600X3D показал себя быстрее процессоров Ryzen 9000 в играх

Недавно был протестирован процессор AMD Ryzen 5 7600X3D. Это модель, доступная только у некоторых розничных продавцов, таких как Microcenter в США и Mindfactory в Германии — стандартная практика AMD для некоторых своих процессоров, как и с Ryzen 5600X3D и Ryzen 7500F. В тестах, проведённых немецким сайтом PC Games Hardware, была раскрыта истинная мощь этого процессора среднего уровня с технологией X3D.

Процессор сравнивался с различными моделями AMD и Intel как в играх, так и в рабочих задачах. Хотя производительность в рабочих приложениях не сильно впечатляет, в играх Ryzen 7600X3D показывает себя на уровне топовых X3D и не-X3D процессоров AMD. Он находится примерно на одном уровне с Intel Core i5 13600K и 14600K, и даже быстрее, чем новинки Ryzen 9600X и 9700X.

Процессор протестировали в девяти играх, включая такие хиты, как Baldur’s Gate 3, F1 2024, а также графически насыщенные проекты, такие как Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima и Starfield. В ряде игр 7600X3D входит в топ-5 лучших процессоров, однако в среднем он занимает 9-е место, уступая немного 13600K и 14600K. Среди процессоров AMD только Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D смогли его обогнать, что не удивительно, учитывая их значительно более высокие характеристики и цену.

Ryzen 7600X3D также превзошёл более дорогой Ryzen 9 7900X3D на 4% и обогнал Ryzen 5800X3D (на базе Zen 3) на 7%. Что удивительно, процессоры среднего класса на базе Zen 5 не смогли обойти 7600X3D. Например, Ryzen 9600X оказался на 14% медленнее, при этом разница в цене всего $20. Ryzen 9700X отстаёт на 6%, но стоит на $60 дороже.

Однако из-за ограниченной доступности, Ryzen 7600X3D будет сложно приобрести в большинстве регионов. Его цена в $300 также не делает его лучшим выбором по соотношению цена/производительность, особенно когда Core i5 14600K и 13600K предлагают более высокую игровую производительность за те же деньги. Кроме того, 7600X3D имеет ограничения по разгону.

Тем не менее, его энергоэффективность впечатляет — при нагрузках процессор потребляет всего 48–55 Вт, демонстрируя лучший в отрасли показатель FPS на ватт. В целом, Ryzen 7600X3D — это отличный 6-ядерный процессор для игр, но по общей производительности он уступает конкурентам из-за более низкой тактовой частоты.