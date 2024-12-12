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Калибр 29.10.2019
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.6 206 оценок

Командный шутер "Калибр" вышел из раннего доступа

butcher69
Новости

11 декабря состоялся релиз командного онлайн-шутера «Калибр», разработанного студией 1C Game Studios. Завершив пятилетнее открытое бета-тестирование, разработчики официально запустили игру и поделились планами на 2025 год.

Команда разработки анонсировала расширение игровых активностей, развитие клановой системы и новые возможности кастомизации оружия. Полноценный релиз — это не только новое содержание, но и подтверждение того, что игра активно развивается благодаря поддержке сообщества.

Подробности обо всех нововведениях версии 1.0 можно найти вот здесь.

2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

🤢 // Денис Мальборо

0
kaka qp0H

хорошая игра видимо =))))))))

0
Jarvis666

Чтобы играть с комфортом, не за*рачиваясь сутками, придётся ещё купить DLC за 70 баксов))

0
Ольга Бузова

Прочитал как "Комедийный шутер"

-1
Wolfenstein

можно без “ибр» в названии чтоб подчеркнуть успешность проекта

-4