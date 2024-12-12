Командный шутер "Калибр" вышел из раннего доступа

11 декабря состоялся релиз командного онлайн-шутера «Калибр», разработанного студией 1C Game Studios. Завершив пятилетнее открытое бета-тестирование, разработчики официально запустили игру и поделились планами на 2025 год.

Команда разработки анонсировала расширение игровых активностей, развитие клановой системы и новые возможности кастомизации оружия. Полноценный релиз — это не только новое содержание, но и подтверждение того, что игра активно развивается благодаря поддержке сообщества.

Подробности обо всех нововведениях версии 1.0 можно найти вот здесь.