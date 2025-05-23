Анонсирован Tecno Pova Curve: смартфон будущего с изогнутым экраном и ИИ-помощником

Компания Tecno официально объявила дату выхода Pova Curve на индийский рынок – смартфон появится в продаже 29 мая в 12:00 по местному времени. Хотя полные характеристики устройства пока держатся в секрете, производитель поделился ключевыми деталями о дизайне и функциях.

Pova Curve получил необычный футуристичный дизайн задней панели, вдохновленный, по словам производителя, аэродинамическими формами звездолетов. Смартфон будет доступен в двух цветовых вариантах и оснащен двойной основной камерой. Важная особенность – поддержка NFC для бесконтактных платежей.

Особое внимание Tecno уделяет своей философии 3Bs: Лучший дизайн, Лучший сигнал и Лучший ИИ. В рамках последнего пункта смартфон получит фирменного голосового помощника ELLA, который, по заверениям компании, сможет отвечать на вопросы пользователей, решать различные проблемы и даже "обеспечивать постоянное веселье".

Продажи Pova Curve в Индии будут осуществляться через офлайн-магазины и эксклюзивно через маркетплейс Flipkart. Известно, что устройство получит изогнутый AMOLED-дисплей, но другие технические характеристики пока остаются загадкой. Все подробности станут известны уже совсем скоро – во время официальной презентации 29 мая.