Apple наконец-то исправит Magic Mouse спустя 16 лет

Apple готовится выпустить полностью обновленную версию Magic Mouse — впервые с момента её дебюта в 2009 году. Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что компания наконец-то учтёт основные жалобы пользователей, в том числе неудобное расположение порта зарядки. За 15 лет мышь практически не менялась: она перешла с батареек AA на Lightning в 2015 году, а затем на USB-C в 2024 году. Но на этот раз речь идёт о полноценном редизайне.

Одним из самых раздражающих моментов в Magic Mouse всегда был порт зарядки, расположенный снизу. Чтобы зарядить устройство, его приходилось переворачивать, что делало использование компьютера невозможным во время зарядки. Apple часто оправдывала это решение редкой необходимостью подзарядки — примерно раз в 6 недель. Но для многих пользователей это оставалось серьезным неудобством. По словам Гурмана, Apple наконец-то готова исправить этот просчёт. Новое поколение Magic Mouse устранит проблему, предложив более удобное размещение порта.

На данный момент подробности о внешнем виде и функциях новой мыши остаются загадкой. Однако известно, что Apple сосредоточилась на улучшении эргономики. Возможно, это будет что-то, напоминающее Logitech MX Master, популярную благодаря удобной форме и дополнительным функциям. Дизайнерская команда Apple активно тестирует прототипы, чтобы создать аксессуар, который лучше отвечает запросам современной эпохи. В мире, где всё больше внимания уделяется сенсорным экранам, жестам и голосовым командам, мышь уже не играет такой важной роли, как раньше. Тем не менее, многие пользователи Mac продолжают ценить Magic Mouse за поддержку multi-touch жестов. Apple может попытаться объединить лучшие черты своей мыши и возможностей сторонних решений вроде MX Master, чтобы удовлетворить как любителей эргономики, так и поклонников продвинутых жестов.

Согласно Гурману, новая Magic Mouse находится на ранней стадии разработки. Её релиз вряд ли состоится раньше 2026 года. Есть вероятность, что мышь будет представлена одновременно с обновлённым MacBook Pro, который получит OLED-дисплей. Хотя ждать осталось немало, перспективы новой Magic Mouse выглядят весьма обещающими — это может стать шагом Apple к созданию действительно универсального и удобного инструмента для пользователей.