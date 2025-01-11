Asus представила игровой мини-ПК с RTX 5080 и спорным процессором

Asus представила второе поколение своих игровых неттопов ROG NUC, которое объединяет мощные компоненты и ультракомпактный корпус. Новинка впечатляет не только начинкой, но и продуманной системой охлаждения, а её размеры делают её отличным выбором для тех, кто ценит мобильность и стиль.

Asus решила поднять планку на рынке игровых систем, представив ROG NUC 2025 — компактный ПК с впечатляющими характеристиками. Под капотом — процессоры Core Ultra 200HX (Arrow Lake-HX) и графика нового поколения GeForce RTX 5080 с 16 ГБ памяти GDDR7. Это даёт системе серьёзную мощность для игр на максимальных настройках и работы с ресурсоёмкими задачами, включая обработку ИИ.

Core Ultra 200HX — это мобильная версия настольных чипов Core Ultra 200S с восьмью производительными P-ядрами, 16 энергоэффективными E-ядрами и встроенным ИИ-ускорителем на 13 TOPS. Комбинация этих компонентов делает ROG NUC 2025 не просто компактным, но и крайне производительным решением. ROG NUC 2025 получил переработанную систему охлаждения с тремя вентиляторами и двумя испарительными камерами, что позволяет эффективно управлять выделением тепла при энергопотреблении до 135 Вт. Инженеры Asus также упростили доступ к внутренним компонентам, что оценят пользователи, предпочитающие апгрейды.

Несмотря на свои размеры — всего 282,4 × 187,7 × 56,5 мм и вес 3,12 кг, — устройство вмещает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 и поддерживает накопители NVMe PCIe 4.0 объёмом до 2 ТБ. Подключение к сети и периферии тоже не разочарует: поддерживаются Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и набор высокоскоростных USB-портов.

Пока Asus не раскрывает стоимость ROG NUC 2025, но устройство обещают выпустить уже в первом квартале этого года. Для геймеров, ищущих компактное, но мощное решение, эта новинка может стать идеальным выбором.

ROG NUC 2025 — это пример того, как современные технологии делают игровые системы всё более универсальными и доступными. Будь то серьёзные баталии или требовательные рабочие задачи, этот мини-ПК готов к любым вызовам.