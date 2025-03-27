Chrome не устанавливается на Windows: Google раздаёт не ту версию

Владельцы ПК с Windows столкнулись с неожиданной проблемой — инсталлятор Google Chrome попросту не работает. При попытке его запустить система выдаёт сообщение: «Это приложение не может работать на вашем ПК», предлагая обратиться к разработчику за совместимой версией.

По данным Windows Latest, ошибка затрагивает устройства с процессорами Intel и AMD. Судя по всему, Google по ошибке предлагает им установочный файл, предназначенный для архитектуры ARM, которая используется, например, в чипах Snapdragon. В результате установка просто невозможна из-за несовместимости систем.

Однако есть обходной путь: офлайн-установщик Chrome работает без проблем. Чтобы скачать его, нужно зайти на сайт Google Chrome, перейти в раздел Chrome Family, выбрать Other platforms и загрузить версию для Windows 11/10 64-bit.

Google пока никак не прокомментировала ситуацию, и неизвестно, сколько пользователей пострадало. Остаётся надеяться, что компания быстро исправит ошибку и вернёт корректную версию установщика.