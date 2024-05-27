Функции искусственного интеллекта в iOS 18 не будут доступны в виде готовых решений

Apple готовится представить свои функции искусственного интеллекта, но не планирует выпускать готовые продукты сразу. По последнему отчету одного из авторитетных аналитиков, функции ИИ в iOS 18 будут доступны в виде предварительных бета-версий, что демонстрирует текущие усилия Apple в этой области. Платформа также получит множество других изменений, включая визуальные улучшения и расширенные настройки существующих функций.

Марк Гурман в своем информационном бюллетене Power On сообщает, что iOS 18 представит функции ИИ в виде бета-превью для всех пользователей iPhone. Обозначение «бета» или «предварительная версия» означает, что компания, возможно, пока не готова к выпуску финальной версии. Однако это может стать положительным шагом, учитывая ожесточенную гонку за внедрение новых функций ИИ в отрасли, особенно после появления искусственного интеллекта в поиске Google.

Apple может использовать двойной подход с iOS 18, предоставляя половину функций с обработкой на устройстве, а другую половину — через облачную инфраструктуру Apple. Код операционной системы будет определять, обрабатывается ли задача на устройстве или отправляется на серверы Apple. В отчете также говорится, что функции ИИ будут доступны на новых устройствах, выпущенных в этом или предыдущем году.

Подход Apple с запуском «бета-версий» функций ИИ может означать, что окончательные версии будут выпущены позже, когда технология будет более развита. Однако это также может означать, что новые утилиты на основе ИИ будут доступны для разработчиков в виде бета-версий. Если это так, мы можем ожидать финальный релиз iOS 18 с готовыми функциями, но на данный момент это лишь предположения. Ранее сообщалось, что iOS 18 может поддерживать чат-бота на базе ChatGPT, но официальных подтверждений пока нет.