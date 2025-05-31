Galaxy Tab S11 Ultra получит более мощный аккумулятор

Новый флагманский планшет Samsung увеличит емкость батареи, сохранив статус автономного чемпиона. Но ждать революции не стоит — рост скромный, но приятный. Samsung готовит преемника Galaxy Tab S10 Ultra — модель S11 Ultra, которая может выйти по уже знакомому сценарию: анонс в сентябре, продажи с октября. Главное новшество — увеличенная батарея.

Согласно свежим данным, номинальная емкость составит 11 374 мАч, а рекламируемая (типичная) — 11 700-11 900 мАч. Для сравнения: у текущей модели S10 Ultra эти показатели равны 10 880 мАч и 11 200 мАч соответственно.



Это первое увеличение батареи в линейке Ultra:

Tab S8 Ultra — 11 200 мАч

Tab S10 Ultra — 11 200 мАч

Tab S11 Ultra — до 11 900 мАч

Прирост небольшой, но для флагмана с 14.6-дюймовым экраном каждый дополнительный мАч на счету. Пока только то, что планшет получит чип MediaTek Dimensity 9400. Остальные характеристики держатся в секрете, но в ближайшие месяцы наверняка появятся новые утечки. Главный вопрос — оправдает ли Samsung ожидания пользователей, привыкших к рекордной автономности Ultra-серии? Ответ узнаем осенью.