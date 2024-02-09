Gemini, известный ранее как Bard, заменит собой Google Assistant

Google Bard наконец-то прошел ребрендинг и теперь называется Gemini. Это изменение также включает выпуск нового приложения, доступного для установки на устройства Android. Хотя процесс может показаться запутанным, мы постараемся упростить его для вас.

Переименование Bard в Gemini вносит еще одно интересное изменение. Пользователи, загрузившие новое приложение, получат возможность использовать Gemini в качестве замены Google Assistant. Однако подсказка "Эй, Google" останется прежней. Важно помнить, что Gemini не обеспечивает все функции, доступные в Assistant.

По удобству использования, Gemini позволяет устанавливать таймеры, совершать звонки и управлять умными устройствами дома. Однако функции Assistant пока не доступны в полной мере. Google обещает добавить их в ближайшем будущем. Несмотря на ребрендинг, многим пользователям не нравится уход Assistant. Bard и Assistant были значимыми сервисами, и переход вызывает ностальгию. Тем не менее, Google надеется, что Gemini принесет новые возможности и улучшит общий пользовательский опыт благодаря контекстной информации.

Gemini будет доступен для устройств Android и iOS в США сегодня, начиная с английского языка. В ближайшее время он станет доступен в других странах на английском, японском и корейском языках. Google стремится сделать новый сервис более доступным для пользователей.