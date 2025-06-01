Gmail становится умнее: Gemini теперь сам подводит итоги ваших писем

Google внедряет автоматическое суммирование писем в Gmail. Искусственный интеллект сам определит, когда краткая выжимка будет полезной, и обновит её при поступлении новых ответов.

Сервис Gmail получает важное обновление — теперь встроенный искусственный интеллект Gemini будет автоматически создавать краткие содержания для длинных переписок. Резюме появится в верхней части писем, которые система сочтет нуждающимися в суммировании — например, длинные цепочки сообщений или обсуждения с множеством участников.

Раньше для получения краткого содержания требовалось вручную нажимать кнопку "Сформулировать краткое содержание". Теперь это происходит автоматически, причём ИИ будет обновлять сводку по мере поступления новых сообщений в ветке.

Пока функция работает только с письмами на английском языке. Если Gemini не посчитает нужным создавать резюме для конкретного сообщения, пользователь всё равно может запросить его вручную, нажав на кнопку "Summary this email".

Нововведение будет постепенно внедряться в течение 15 дней. Важно отметить, что автоматическое суммирование доступно только:

Подписчикам Google Workspace

Пользователям подписки Google One AI Premium

Клиентам с Gemini Education или Gemini Education Premium

Это обновление продолжает серию улучшений Gmail с использованием искусственного интеллекта, делая работу с электронной почтой более эффективной. Теперь вместо чтения длинных переписок можно сразу увидеть основные тезисы — правда, пока только на английском.