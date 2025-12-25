ЧАТ ИГРЫ
Resonant Q TBA
Шутер, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
5 5 оценок

Создатели космического хоррора Resonant Q представили расширенный сюжетный трейлер

monk70 monk70

Компания Japan Productions опубликовала расширенный сюжетный трейлер своего дебютного проекта — Resonant Q.

Resonant Q — это космический хоррор-экшен на выживание для 1–3 игроков, действие которого разворачивается на разрушенном орбитальном кольце. Поднимитесь на орбитальное кольцо, охотьтесь на аномалии, доставляйте добычу на развивающуюся базу, чтобы создавать новые предметы и достигать звёзд.

Игра отличается обширной межгалактической историей, написанной ведущим сценаристом Стивом Паркером, известным автором романов по вселенной Warhammer 40K.

11
3
Комментарии:  3
Egik81

Синематека весьма не плоха. Хотелось бы реальных кадров игры. Впрочем, по трейлеру сразу угадываются отсылки к Чужому. Впрочем, мне кажется, что должен быть ассортимент главное, чтобы он не был аналогами полными. А чем-то выделялся и это обеспечит выбор.

1
r0b0tf00t

Хорошая дичь, а какой саунд.

QAnon

нихуа не понятно и не интересно...бредятина и враги прозрачные....незнают чт оуже придумать и идеи закончидись..главное чтобы не как у всех сделать попытаться и в итоге получаеться гуано.....а нужно наоборот делать как у всех шедевров и стараться еще приулучшать до блеска..но нет этого не понятно потому как болваны....поэтому за ИИ будущее (там идей будет побольше)