Создатели космического хоррора Resonant Q представили расширенный сюжетный трейлер

Компания Japan Productions опубликовала расширенный сюжетный трейлер своего дебютного проекта — Resonant Q.

Resonant Q — это космический хоррор-экшен на выживание для 1–3 игроков, действие которого разворачивается на разрушенном орбитальном кольце. Поднимитесь на орбитальное кольцо, охотьтесь на аномалии, доставляйте добычу на развивающуюся базу, чтобы создавать новые предметы и достигать звёзд.

Игра отличается обширной межгалактической историей, написанной ведущим сценаристом Стивом Паркером, известным автором романов по вселенной Warhammer 40K.