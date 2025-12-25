Создатели космического хоррора Resonant Q представили расширенный сюжетный трейлер

Компания Japan Productions опубликовала расширенный сюжетный трейлер своего дебютного проекта — Resonant Q.
Resonant Q — это космический хоррор-экшен на выживание для 1–3 игроков, действие которого разворачивается на разрушенном орбитальном кольце. Поднимитесь на орбитальное кольцо, охотьтесь на аномалии, доставляйте добычу на развивающуюся базу, чтобы создавать новые предметы и достигать звёзд.
Игра отличается обширной межгалактической историей, написанной ведущим сценаристом Стивом Паркером, известным автором романов по вселенной Warhammer 40K.
Синематека весьма не плоха. Хотелось бы реальных кадров игры. Впрочем, по трейлеру сразу угадываются отсылки к Чужому. Впрочем, мне кажется, что должен быть ассортимент главное, чтобы он не был аналогами полными. А чем-то выделялся и это обеспечит выбор.
Хорошая дичь, а какой саунд.
нихуа не понятно и не интересно...бредятина и враги прозрачные....незнают чт оуже придумать и идеи закончидись..главное чтобы не как у всех сделать попытаться и в итоге получаеться гуано.....а нужно наоборот делать как у всех шедевров и стараться еще приулучшать до блеска..но нет этого не понятно потому как болваны....поэтому за ИИ будущее (там идей будет побольше)