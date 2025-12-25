Вышла нативная версия Stardew Valley для Nintendo Switch 2

Stardew Valley – Nintendo Switch 2 Edition стала доступна в Nintendo eShop. Пользователи, владеющие версией для Switch, могут обновить её до Nintendo Switch 2 Edition с помощью бесплатного пакета обновления.

Особенности Nintendo Switch 2 Edition:

Благодаря интуитивно понятному управлению мышью, расставлять мебель и организовывать инвентарь очень легко.

Локальный кооперативный режим с разделённым экраном поддерживает до четырёх игроков.

Сетевой многопользовательский режим поддерживает до восьми игроков.

С функцией Game Share достаточно одной копии игры — пригласите до трёх друзей поиграть, даже если у них нет этой игры.

Stardew Valley впервые вышла на ПК через Steam 26 февраля 2016 года, затем на Linux и Mac 29 июля 2016 года, на PlayStation 4 13 декабря 2016 года, на Xbox One 14 декабря 2016 года, на Switch 5 октября 2017 года, на PS Vita 22 мая 2018 года, на iOS 24 октября 2018 года и на Android 14 марта 2019 года. Версия для ПК также доступна в GOG и Humble Store.