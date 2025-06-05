Google Pixel 10 обещает революцию в стабилизации видео

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Грядущая линейка Google Pixel 10 может удивить не только камерами, но и уникальной системой стабилизации. Согласно свежим слухам, улучшения будут настолько значительными, что сравнятся с использованием профессионального стабилизатора DJI Osmo Mobile 6 – только встроенного прямо в смартфон.

Что известно:

Вся серия Pixel 10 (включая Pro, Pro XL и Pro Fold) получит новую систему стабилизации

Основные датчики камер останутся прежними, но ванильная модель впервые обзаведется телеобъективом

Ожидаемая дата анонса – 20 августа (хотя ранее говорили о 13 августа)

Google уже начал интриговать фанатов, разослав загадочные приглашения на мероприятие Pixel Penthouse. Похоже, компания готовит настоящий сюрприз для любителей мобильной съемки – осталось дождаться официального подтверждения.