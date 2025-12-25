ЧАТ ИГРЫ
ADRIFT 09.12.2025
Выживание, Инди, Автомобили, Постапокалипсис
1 1 оценка

Adrift вышла на ПК - медитативная гонка по пустыне уже доступна

IKarasik IKarasik

На ПК состоялся релиз Adrift — атмосферного гоночного приключения с видом сверху, посвящённого неспешным путешествиям по бескрайним пустыням. Игрокам предстоит перевозить хрупкий груз, прокладывать маршрут по запутанным дорогам, исследовать каньоны и оазисы, а также находить следы давно ушедшей цивилизации. Вместе с выходом игры разработчики представили релизный трейлер, демонстрирующий её спокойный, созерцательный тон и уникальную атмосферу.

