Adrift вышла на ПК - медитативная гонка по пустыне уже доступна

На ПК состоялся релиз Adrift — атмосферного гоночного приключения с видом сверху, посвящённого неспешным путешествиям по бескрайним пустыням. Игрокам предстоит перевозить хрупкий груз, прокладывать маршрут по запутанным дорогам, исследовать каньоны и оазисы, а также находить следы давно ушедшей цивилизации. Вместе с выходом игры разработчики представили релизный трейлер, демонстрирующий её спокойный, созерцательный тон и уникальную атмосферу.