Honor 400 получит 6 лет обновлений Android и AI-функции от Google

Honor сделала важное заявление о будущей серии смартфонов 400. Производитель пообещал целых 6 лет обновлений Android для всей линейки, включая базовую версию, Pro и Lite-модели. Это значит, что устройства будут получать актуальное ПО как минимум до 2031 года.

Что еще известно о новинках:

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Honor уже тестирует Android 16 Beta 3 на флагманской серии Magic7, которая получила еще более щедрые 7 лет поддержки. Похоже, компания всерьез намерена конкурировать с Google и Samsung в вопросах долгосрочного сопровождения устройств.

Главный вопрос сейчас — когда именно выйдет сама серия 400 и по каким ценам. Но уже ясно, что Honor делает ставку на долгоживущие смартфоны с продвинутыми AI-функциями.