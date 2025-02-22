Infinix готовится представить новую серию смартфонов Note 50 с поддержкой ИИ DeepSeek R1

Infinix анонсировала презентацию новой линейки смартфонов Note 50, которая состоится 3 марта. Главной особенностью новых моделей станет интеграция искусственного интеллекта, что обещает улучшить пользовательский опыт.

По данным GSMArena.com, смартфоны Infinix Note 50, включая базовую модель, будут оснащены ИИ-моделью DeepSeek R1. Этот ИИ способен анализировать запросы и выполнять сложные задачи. DeepSeek R1 интегрируют в голосового помощника Infinix Folax, который уже показал отличные результаты во внутреннем тестировании — он быстро обрабатывает голосовые команды и эффективно ищет информацию. Пользователи смогут активировать Folax, нажав кнопку питания или используя голосовую команду. Это упростит взаимодействие с устройством и расширит возможности смартфона.

Infinix планирует раскрыть больше деталей о DeepSeek R1 и о линейке Note 50 уже 26 февраля в официальном заявлении. Ожидается, что компания поделится новыми функциями и особенностями предстоящих моделей. Между тем, базовый Note 50 уже прошёл сертификацию Федеральной комиссии по связи (FCC) США. Согласно опубликованным данным, смартфон получит корпус толщиной 9 мм, поддержку NFC, двухдиапазонный Wi-Fi и быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт.

Серия Infinix Note 50 обещает стать интересным выбором для тех, кто ищет смартфон с расширенными ИИ-возможностями и современными характеристиками.