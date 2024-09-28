Infinix присоединилась к складной эпохе — выпущен Zero Flip

Компания Infinix презентовала свой первый складной смартфон — Zero Flip, выполненный в виде раскладушки. Внешне новинка очень напоминает Phantom V Flip2 от Tecno.

Как и его конкурент, Infinix Zero Flip имеет основной 6,9-дюймовый экран с матрицей LTPO AMOLED, разрешением 2640 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость дисплея достигает 1400 нит. Внешний 3,64-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1056 × 1066 пикселей также поддерживает частоту 120 Гц и защищён стеклом Corning Gorilla Glass 2.

Камера у устройства представлена двумя 50-Мп сенсорами (1/1.57 дюйма). Основной модуль оснащён оптической стабилизацией, а второй предназначен для широкоугольных снимков. Камера способна записывать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Для селфи предусмотрена 50-Мп фронтальная камера (1/2.76 дюйма), также поддерживающая 4K-видео с такой же частотой кадров.

Вес смартфона составляет 195 граммов. В сложенном виде его толщина — 16 мм, а в разложенном — 7,6 мм. В устройстве используется шарнир, который плотно закрывает корпус, не оставляя зазоров. Он поддерживает фиксацию под разными углами — от 30 до 150 градусов. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8020, который включает четыре ядра Cortex-A78 (с частотой до 2,6 ГГц), четыре ядра Cortex-A55 (до 2 ГГц) и графический чип Mali-G77 MC9. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Infinix Zero Flip работает на Android 14 с фирменной оболочкой XOS 14.5. Компания обещает два больших обновления ОС и три года обновлений безопасности. Батарея ёмкостью 4720 мА·ч поддерживает быструю зарядку на 70 Вт. Смартфон будет доступен в двух цветах: чёрный Rock Black и розовый Blossom Glow, с ориентировочной ценой $645. Презентация новинки состоялась в Нигерии, но в будущем она появится и на других рынках.