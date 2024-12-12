Долгожданное продолжение экшена Tomb Raider может быть представлено на TGA 2024

Интернет полнится слухами! По последним данным, на церемонии The Game Awards 2024 может быть анонсирована «новая глава» приключений Лары Крофт. Именно на это намекают в официальных социальных каналах франшизы Tomb Raider.
В безобидном посте, появившемся в сети X, показана Лара с огромным ведром попкорна. В сообщении поздравляют всех номинантов, но пользователи уже начали строить теории о возможном анонсе нового приключения Лары Крофт. По сути, это идеальная возможность для Crystal Dynamics и Amazon Games раскрыть подробности о новой игре. Тем более что TGA считается настоящим праздником, своего рода «Оскаром» в игровом мире. Некоторые утверждают, что речь идет о номинации аниме-сериала Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.
Впрочем, не стоит забывать и о Tomb Raider IV-VI Remastered, над которой работает студия Aspyr. В сети также ходят слухи о новом сборнике игр, в который войдут: Tomb Raider Legend, Anniversary и Underworld.
В любом случае, ждать осталось совсем недолго - The Game Awards 2024 пройдет 13 декабря в 3:30 по московскому времени.
Может быть да.
А может быть и нет.
Но вот точно будет еще 1000 подобных постов сегодня.
реал заколебали уже)
так можно сначала бонусы на предположениях фармить)
Сенсация! Возможно на предстоящей церемонии что-то покажут.
Новая Лара будет негром! Запомните этот пост!
Во!Только вчера начал Ларку,ту которая 2013 года проходить))А тут анонс.Ну не анонс конечно,так слухи,но все же) // Дядя Мозес
Стоп, а Last Revelation будет в новых ремастерах? Я чёт запутался
Ага. 4,5 и ангелы в сборник войдут.
Вот и посмотрим что нам покажут.