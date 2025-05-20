iPhone 17 Air: самый тонкий смартфон Apple с серьезными компромиссами

Apple готовит революционно тонкий iPhone 17 Air, который заменит модель Plus в линейке этого года. Согласно последним утечкам, новинка будет толщиной всего 5,5-5,65 мм — это сделает его самым тонким iPhone в истории. Но за рекордные габариты придется расплачиваться:

• Смехотворно маленький аккумулятор на 2800 мАч (меньше, чем у конкурентов)

• Всего одна основная камера вместо привычных двух

• Необходимость докупать чехол-аккумулятор для нормальной автономности

При весе 145 грамм iPhone 17 Air действительно будет легче Samsung Galaxy S25 Edge (163 г), но проиграет ему по всем ключевым характеристикам. Apple явно делает ставку на дизайн, надеясь, что ультратонкий корпус привлечет покупателей больше, чем технические характеристики.

Интересно, что компания решила заменить именно модель Plus — традиционно одну из самых популярных в линейке. Видимо, в Купертино рассчитывают, что тонкость нового Air перевесит его недостатки в глазах потребителей. Остается надеяться, что Apple найдет способ компенсировать слабую батарею — иначе смартфон рискует стать "гаджетом для показухи" с ограниченной практической полезностью.