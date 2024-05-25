Искусственный интеллект Google выдает ужасные результаты в поисковике

Google внедрил обзоры на основе ИИ в свою поисковую систему, чтобы повысить качество обслуживания пользователей. Однако задумка обернулась неудачей: исследования показали, что результаты могут быть абсурдными, например, рекомендации «добавить немного клея» в пиццу, доставленную из духовки. Этот пример и многие другие вызвали бурную реакцию в социальных сетях и поставили под сомнение способность Google улучшать свои поисковые алгоритмы. Представитель компании прокомментировал ситуацию, но не все остались довольны.

Новая функция ИИ ошибочно информирует пользователей. Хотя она не предназначена для точного ответа на каждый запрос, сейчас её ключевой недостаток в том, что она создает почти точные, но часто неверные ответы. В другом случае геологи из Калифорнийского университета в Беркли якобы рекомендовали людям съедать по одному небольшому камню в день. Такие результаты заставляют пользователей ностальгировать по старым методам поиска.

Почему это происходит и полностью ли это вина Google? В интервью The Verge представитель компании Меган Фарнсворт объяснила, что ошибки вызваны «очень необычными запросами» и не отражают опыт большинства пользователей. Google приняла меры по устранению нарушений и продолжит улучшать продукт.

В заявлении для 9to5Google компания подчеркнула, что ценит обратную связь от пользователей, но основной причиной таких результатов являются «необычные запросы». Эта проблема, вероятно, усилила беспокойство генерального директора Сундара Пичаи.

Google никогда не утверждал, что обзоры на основе ИИ обеспечат идеальный опыт, но это не оправдывает рекомендации наносить клей на еду. Кажется, что внезапный успех ChatGPT от OpenAI заставил Google поспешно запустить свою услугу, что привело к искаженным результатам. Представитель компании из Маунтин-Вью, вероятно, не ожидал таких проблем, и поэтому комментарии были неубедительными.