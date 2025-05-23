Motorola Razr 60 наконец доберется до Индии: дата выхода и характеристики

Хоть Motorola и представила Razr 60 вместе с флагманским Razr 60 Ultra еще в апреле, до Индии младшая модель добралась только сейчас. Компания официально подтвердила, что продажи смартфона стартуют в стране 28 мая. Приобрести новинку можно будет на площадке Flipkart, в фирменном онлайн-магазине Motorola, а также в крупных розничных сетях.

Razr 60 получил 6,9-дюймовый складной LTPO AMOLED-экран с разрешением 2640×1080, частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит. Внешний 3,6-дюймовый AMOLED-дисплей (1066×1056) обновляется с частотой 90 Гц и выдает до 1700 нит. Под капотом — процессор MediaTek Dimensity 7400X, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Фотографические возможности представлены тремя камерами: основная на 50 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная на 13 МП с автофокусом и 32-МП селфи-камера. Несмотря на складной форм-фактор, устройство получило аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой 30-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядки. Из коробки смартфон работает на Android 15.

Теперь индийским поклонникам бренда осталось лишь дождаться старта продаж, чтобы лично оценить все возможности нового складного гаджета от Motorola.