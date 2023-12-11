Недавно анонсированный смартфон Nubia Z60 Ultra будет обладать уникальной оптикой

В течение последних двух дней компания Nubia продолжала раскрывать информацию о своем новом устройстве Z60 Ultra, сосредотачившись на его параметрах камеры и характеристиках.

Согласно официальным данным, Z60 Ultra представляет собой инновационный шаг в области широкоугольной оптики и является первым в мире широкоугольным объективом фотографического уровня. Он оборудован сенсором 1/1,56 дюйма, диафрагмой f/1,8, 50-мегапиксельной камерой с поддержкой системы оптической стабилизации изображения OIS и восьмьюлинейным мотором стабилизации подвески. Важно отметить, что все три камеры ожидается, будут поддерживать оптическую стабилизацию изображения OIS, что станет ключевой особенностью устройства.

Ранее Nubia также представила дизайн телефона: классический дизайн красного круга для камеры, прямоугольная рамка предыдущего поколения, но с измененными соединениями между экраном, задней крышкой и рамкой, которые теперь изогнуты. Компания также сообщила о том, что Nubia Z60 Ultra будет оборудована подэкранной камерой пятого поколения, восьмиядерным флагманским процессором и большой батареей емкостью более 6000 мАч, предположительно на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3.

Презентация устройства намечена на 19 декабря в 14:00. Согласно инсайдерам, устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3, камерой с разрешением 50 мегапикселей и сенсором 1/1,56 дюйма, а также телеобъективом 64 мегапикселя и большой батареей емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт и 2D-дисплеем. Важно отметить, что за последние два дня на Weibo многие блоггеры публиковали рендеры, предположительно изображающие Nubia Z60 Ultra, их дизайн соответствует официальным данным, но нельзя быть в нем уверенным до официального анонса.