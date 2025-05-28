Nothing Phone (3) показали впервые: что известно о новом флагмане?

Долгожданный Nothing Phone (3) наконец-то показали публике — правда, пока лишь в виде тизеров. Официальный аккаунт компании в X (бывший Twitter) и индийский партнёр Flipkart опубликовали первые изображения устройства. Хотя детали дизайна пока сложно разглядеть, смартфон сохраняет фирменный стиль Nothing с узнаваемой подсветкой Glyph Interface.

Генеральный директор Карл Пей уже намекнул, что Phone (3) будет позиционироваться как полноценный флагман с соответствующей ценой — около 800 фунтов (примерно 92 000 рупий). Это существенно дороже Phone (2), который стартовал от 580 фунтов. Ожидается, что новинка поступит в продажу в июле, продолжив линейку оригинальных Android-смартфонов с характерным дизайном.

Пока Nothing держит технические характеристики в секрете, но учитывая заявленный ценник и статус "премиального" устройства, можно ожидать топовую начинку и улучшенную версию светящейся задней панели. Официальный анонс, вероятно, состоится в ближайшие недели.