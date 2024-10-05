Новое обновление фирменного ПО Samsung выводит смартфоны из строя

Тысячи владельцев Samsung Galaxy столкнулись с проблемой бесконечных перезагрузок своих смартфонов после обновления приложения SmartThings, которое используется для управления телевизорами и другими устройствами Samsung. Под удар попали более старые модели Galaxy, такие как Galaxy S10, Note 10, M51 и A90.

По данным TechSpot, эта ошибка коснулась пользователей по всему миру, включая США, Южную Корею, Сингапур, Австралию, Бельгию, Францию, Индонезию, Филиппины и Германию. После установки обновления многие устройства начали бесконечно перезагружаться (BootLoop). Исправить проблему можно только через полный сброс настроек до заводских, но это приведёт к потере всех данных, включая фото и видео. Один из пользователей Reddit поделился: «Всё, что я хочу, это вернуть свои фотографии», подчёркивая важность регулярного создания резервных копий.

Некоторые южнокорейские пользователи смогли решить проблему через сервисные центры, не потеряв данные. Но, например, владельцы из США столкнулись с трудностями, так как служба поддержки не смогла им помочь. Samsung старалась свести масштаб проблемы к минимуму, заявив в интервью Ars Technica, что пострадало лишь «ограниченное количество» устройств.

Компания выпустила исправленное обновление, устранившее ошибку, но это не помогло тем, чьи устройства уже попали в циклическую перезагрузку. Для них единственным решением остаётся возврат к заводским настройкам с последующим восстановлением данных (если есть резервная копия) и обновлением системы. Интересно, что проблема коснулась только смартфонов на Android 12. Пользователи, которые обновились до Android 13 или более новой версии, не столкнулись с этой проблемой.