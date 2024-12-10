Оптимус на тропе: человекоподобный робот Tesla учится ходить по сложным поверхностям

Tesla снова удивляет, демонстрируя способности своего робота Optimus. Если раньше человекоподобные машины компании разгуливали лишь по ровным офисным дорожкам, то теперь они осваивают прогулки по неровным грунтовым склонам. На свежем видео робот уверенно карабкается вверх и спускается вниз, подстраивая шаг под изменяющиеся условия, ускоряясь на спусках и замедляясь на ровной поверхности. Хотя его движения пока далеки от человеческой грации, сохранять равновесие на таком покрытии — уже серьёзный успех.

Инженеры Tesla отметили, что сами спотыкались на тех участках, которые Optimus преодолевал уверенно. Однако ключевая деталь — робот не полагается на зрение для оценки крутизны склона. Вместо этого он использует данные от датчиков, которые анализирует нейронная сеть. Сигналы поступают к механизмам с минимальной задержкой в 2–3 мс, что позволяет роботу адаптироваться буквально на ходу. Какую роль играют операторы в этих испытаниях — остаётся под вопросом, но в Tesla уверяют, что их вмешательство минимально, если вообще необходимо.

Новые успехи робота Optimus — это не только демонстрация технологий, но и шаг к созданию машин, способных работать в сложных условиях. Это может открыть путь к их использованию в строительстве, поисково-спасательных операциях и других сферах, где устойчивость и реакция на изменения — ключевые факторы.