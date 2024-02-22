Появились первые результаты тестов первого игрового ноутбука от Honor

На платформе тестирования Geekbench недавно появилась модель ноутбука Honor DRA-XX, оснащенная процессором Core Ultra 7 155H и видеокартой RTX 4060. Ожидается, что это будет новый Honor MagicBook Pro 16. Компьютер будет представлен на выставке MWC2024 25 февраля.

В базе данных Geekbench видно, что MagicBook Pro 16 оснащен процессором Core Ultra 7 155H. В тесте процессора Geekbench 6.2.2 он набрал 2427 баллов в одноядерном режиме и 12994 балла в многоядерном режиме; независимая видеокарта RTX 4060 получила оценку в Geekbench 6.2.1. Получена оценка OpenCL в 42263 балла в тесте Compute.

По словам блогера @wangzaiboshitong, внешность Honor MagicBook Pro 16 по-прежнему сохраняет элементы дизайна игрового ноутбука марки Honor Hunter, что позволяет предположить, что ноутбук, оснащенный независимой видеокартой RTX 4060, будет обладать определенной игровой производительностью.

Ранее компания Honor объявила, что выпустит новый MagicBook Pro 16 на выставке MWC2024 25 февраля, заявив, что это будет эпохальный компьютер с искусственным интеллектом. В официальном рекламном плакате Хонор намекнула, что MagicBook Pro 16 может предложить лучший опыт по сравнению с конкурентами Samsung (SAM) и Apple (MAC) с точки зрения взаимодействия нескольких устройств.

Информация с сайта Китайского центра сертификации качества CQC и узнала, что ноутбуки Honor DRA-72 и DRA-54 прошли сертификацию 3C и используют адаптеры питания мощностью 100/200 Вт.

Для справки, последний раз Honor обновляла линейку продуктов MagicBook Pro в 2021 году. MagicBook 16 Pro 2021 оснащен независимой видеокартой GTX1650/RTX3050, начальная цена составляет от 6199 до 6999 юаней (от 79 000 до 90 000 рублей).