Представлен Infinix Xpad GT — игровой планшет за разумные деньги

В прошлом году Infinix выпустила бюджетный планшет Xpad с 4G, а теперь представляет его игровую версию — Xpad GT. Устройство предлагает отличное соотношение цены и производительности, причем с неожиданным «сердцем» — Snapdragon 888. Да, это тот самый 5-нм чип из флагманов 2021 года!

Чтобы мощный процессор не перегревался, Infinix добавила камеру испарительного охлаждения, а также 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Графика на Adreno 660 уже не новая, но всё еще тянет современные игры:

144 FPS в Standoff 2

120 FPS в Honor of Kings и Mobile Legends

90 FPS в PUBG

Экран — один из главных козырей планшета: 13,3 дюйма, 144 Гц, 2K+ (2880×1840), HDR10 и яркость до 700 нит. Для полного погружения в игры и кино здесь 8 динамиков с DTS-обработкой 3D-звука. Разъёма для наушников нет, но в комплекте идёт адаптер USB-C → 3.5 мм и чехол из веганской кожи.

Корпус у Xpad GT металлический, толщиной всего 6,5 мм, а внутри — аккумулятор на 10 000 мАч с 33-ваттной зарядкой. Камеры скромные: 13 МП на задней панели и 9 МП спереди. Дополнительно можно докупить клавиатуру с трекпадом и стилус — тогда планшет подойдёт не только для игр, но и для работы.

Старт продаж уже начался в Малайзии через Lazada: версия 8/256 ГБ в цвете Stellar Grey стоит 1700 ринггитов (~$400). Первые заказы начнут доставлять через 2 недели, а в подарок за предзаказ дадут клавиатуру и стилус.