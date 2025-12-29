Вышел полный фанатский русификатор для стильного детектива Paradise Killer

Сюрреалистичный детектив в открытом мире Paradise Killer получил неофициальную локализацию.

Теперь русскоговорящие игроки смогут без языкового барьера погрузиться в расследование «убийства, покончившего со всеми убийствами» и разобраться в хитросплетениях интриг Райского острова.

Особенности перевода:

Полный перевод текста: Переведены все диалоги, описания улик, интерфейс и лор-документы.

Переведены все диалоги, описания улик, интерфейс и лор-документы. [Опционально]: Адаптированные шрифты, стилизованные под оригинал.

Адаптированные шрифты, стилизованные под оригинал. Версия игры: Русификатор тестировался на версии [1.3.00.0]. (steam)

Paradise Killer — это уникальная смесь визуальной новеллы и приключения в открытом мире в эстетике вейпорвейва. В игре огромное количество текста, поэтому выход локализации станет отличным поводом ознакомиться с проектом для тех, кто откладывал прохождение.