Процессоры Intel Core 14-го поколения официально представлены

Intel сегодня официально выпустила новое семейство процессоров Core, принадлежащих к 14-му поколению, специально предназначенных для настольных ПК, включая флагманский процессор i9-14900K. В этом релизе представлено шесть процессоров c разблокированными множителями, призванных удовлетворить потребности энтузиастов.

Продажи процессоров Intel Core 14-го поколения для настольных ПК начнутся с 17 октября 2023 года в розничных магазинах. Основные OEM-партнеры также выпустят свои продукты, оснащенные этими процессорами, что расширит доступность данной линейки.

Среди новых процессоров исключительно мощный Intel Core i9-14900K выделяется турбо-частотой до 6,0 ГГц и впечатляющей конфигурацией из 24 ядер и 32 потоков. Он представляет собой наиболее внушительное решение от Intel для настольных ПК на сегодняшний день. Кроме того, процессор Intel Core i7-14700K с 20 ядрами и 28 потоками имеет на 4 энергоэффективных ядра больше, а также увеличение числа ядер на 25% по сравнению с предшественником i7-13700K предыдущего поколения. Это обеспечивает заметный прирост производительности в многозадачных приложениях.

Полный список текущего 14-го поколения выглядит следующим образом:

24 ядра, 32 потока, 5,8 (6,0) ГГц Core i9-14900K: 589 долларов;

24 ядра, 32 потока, 5,8 (6,0) ГГц Core i9-14900KF: 564 доллара;

20 ядер, 28 потоков, 5,6 ГГц Core i7-14700K: 409 долларов;

Core i7-14700KF с 20 ядрами, 28 потоками, 5,6 ГГц: 384 доллара;

14 ядер, 20 потоков, 5,3 ГГц Core i5-14600K: 319 долларов;

14 ядер, 20 потоков, 5,3 ГГц Core i5-14600KF: 294 доллара.

Важным нововведением является добавление функции AI Assist в утилиту Intel Extreme Tuning Utility, что позволяет пользователям легко разгонять определенные разблокированные процессоры для настольных ПК при помощи искусственного интеллекта. Следует отметить, что эта новая линейка процессоров совместима с существующими материнскими платами серий 600/700. К тому же, некоторые крупные производители материнских плат, такие как ASUS, уже выпустили новые материнские платы серии Z790, предназначенные специально для этой линейки процессоров.

Intel подчеркивает, что эти процессоры предлагают невероятную вычислительную мощь, которая подходит как для игр, так и для креативных задач. Особые функции, специально разработанные для геймеров, такие как оптимизация приложений Intel (APO), позволяют работать с существующим оборудованием и обеспечивать более эффективное выполнение приложений. Кроме того, разблокированные процессоры нового поколения поддерживают DDR5 XMP с высокими скоростями передачи данных.

Новая линейка также обеспечивает поддержку Wi-Fi 6/6E и Bluetooth 5.3, а также готова к работе с будущими технологиями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Кроме того, они совместимы с Thunderbolt 4 и будущим проводным интерфейсом Thunderbolt 5, который обладает двунаправленной пропускной способностью до 80 Гбит/с. Имея совместимость с существующими наборами микросхем серий 600/700, процессоры Intel Core 14-го поколения предлагают пользователям простой способ обновить свои системы, чтобы насладиться всеми преимуществами этой передовой линейки процессоров.