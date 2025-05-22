Раскрыт главный сюрприз базовой модели Samsung Galaxy S26

Свежий слух о предстоящей линейке Samsung Galaxy S26, ожидаемой в январе, принёс интересные новости. Согласно инсайдерской информации, базовая модель S26 получит новый датчик основной камеры, хотя разрешение останется прежним — 50 МП.

Это означает, что Samsung наконец-то заменит датчик ISOCELL GN3, который используется в смартфонах компании начиная с Galaxy S23. Новый сенсор предположительно будет относиться к тому же семейству ISOCELL GN, но какой именно — пока остаётся загадкой. Возможно, Samsung ещё не анонсировала этот датчик официально.

Хотя подробностей пока немного, это обновление может значительно улучшить качество фотографий базовой модели S26. Пользователи давно ждали модернизации камеры в стандартных флагманах Samsung, и похоже, что в 2026 году их ожидания могут оправдаться.

Остаётся ждать официальных подтверждений от Samsung. Но если слухи верны, компания готовит приятный сюрприз для поклонников своей флагманской линейки.