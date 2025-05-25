Samsung готовит бета-тест One UI 8: что ждать от новой оболочки?

Пока пользователи Samsung только начинают получать стабильную One UI 7 на Android 15 (и не без проблем), компания уже готовится к следующему шагу. В приложении Samsung Members появился баннер, анонсирующий скорый запуск бета-тестирования One UI 8 на базе Android 16.

На прошлой неделе Samsung заявила, что One UI 8 выйдет «этим летом», а теперь подтвердила планы по бета-тесту. Пользователи смогут зарегистрироваться прямо через приложение Members, нажав на соответствующий баннер. Уведомления уже рассылаются в Южной Корее и других странах — значит, официальный анонс не за горами.

Что именно принесёт One UI 8, пока остаётся загадкой. Но учитывая, что Samsung анонсирует бета-версию так скоро после выхода One UI 7, можно ожидать серьёзных изменений. Остаётся следить за новостями — подробности наверняка появятся в ближайшие недели.