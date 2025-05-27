Samsung готовит революцию в мире XR: три новых устройства уже тестируются

Samsung активно работает над тремя устройствами для расширенной реальности (XR), которые недавно "засветились" в базе Geekbench. Главный проект — гарнитура под кодовым названием Project Moohan (SM-I610), которая, скорее всего, выйдет как Galaxy XR в конце этого года.

Технические особенности

Гарнитура получила мощную начинку:

Чип Snapdragon XR2 Gen 2 (6 ядер Cortex-A78C)

Видеопроцессор Adreno 740

16 ГБ оперативной памяти

Android 14 с адаптированным интерфейсом Android XR

Устройство поддерживает передовые технологии:

Полноцветное видение с задержкой всего 12 мс

Wi-Fi 7 с минимальной задержкой

Фовеальный рендеринг и Space Warp (увеличивает частоту кадров)

Другие проекты

В разработке также находятся:

Project Haean и Project Jinju — умные очки с аналогичной начинкой

Тонкий форм-фактор, в отличие от массивной гарнитуры Moohan

Когда ждать?

Точные даты выхода пока не объявлены, но первые подробности могут раскрыть на предстоящем мероприятии Unpacked, где Samsung традиционно представляет новые устройства.

Судя по характеристикам, Samsung готовит серьезный ответ Apple Vision Pro и другим XR-устройствам. Осталось дождаться официального анонса и, главное, ценника — именно он определит успех этих новинок на рынке.