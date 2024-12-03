Самыми популярными смартфонами 2024 года оказались не флагманы, и даже не новинки

Согласно сообщениям, в третьем квартале этого года самыми популярными смартфонами снова стали прошлогодние модели iPhone, а следом за ними расположились два устройства от Samsung. Об этом пишет 9to5mac со ссылкой на данные отчёта Counterpoint Research по мировому рынку смартфонов. Лидером продаж оказался iPhone 15, на который пришлось около 3% от общего числа проданных смартфонов. За ним следуют iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. На четвёртом и пятом местах закрепились Samsung Galaxy A15 5G и Galaxy A15 4G.

Во второй половине списка оказались:

iPhone 14

Redmi 13C

Galaxy A05

Galaxy S24

Galaxy S24 Ultra

Хотя точные данные о поставках остаются закрытыми, известно, что iPhone 15 Pro Max сократил отрыв от базовой версии благодаря улучшенным характеристикам, таким как более мощная камера и качественный дисплей. Также сыграли роль удобные программы финансирования и обмена. При этом общий объём продаж Apple немного снизился, что связано с ростом поставок Samsung.

Доминирование прошлогодних моделей в этом квартале не удивляет: новинки iPhone успели поступить на рынок лишь ближе к его концу. Кроме того, пользователи на многих рынках чаще выбирают прошлогодние устройства как выгодный баланс между ценой и функциональностью.