Sony готовит новую портативную консоль: кастомный чип AMD и 2-нм процесс

Sony, похоже, всерьёз возвращается на рынок портативных консолей. После успеха PlayStation Portal компания, по данным инсайдера @Jukanlosreve, разрабатывает полностью автономное устройство с кастомным чипом AMD под кодовым названием Project "Jupiter". Особый интерес вызывает использование перспективного 2-нм техпроцесса Samsung (SF2P) — это может обеспечить рекордную энергоэффективность.

Однако к слухам стоит относиться с осторожностью. Sony известна своими амбициозными, но так и не реализованными проектами. Digital Foundry предполагает, что новая консоль будет скорее "мини-PS5" с упрощёнными версиями игр, чем полноценным портативным аналогом PlayStation 5. Если информация подтвердится, это станет первым полноценным преемником PS Vita за 13 лет.

Выбор AMD выглядит логичным — компания имеет опыт создания мощных APU для портативных устройств и уже сотрудничает с Sony в разработке чипов для PS5. Ожидается, что официальный анонс может состояться к 2028 году. Пока остаётся гадать, сможет ли новая портативная PlayStation повторить успех легендарной Vita или повторит судьбу забытых концептов Sony.