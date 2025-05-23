Super Flower на Computex 2025: от монструозных 3300W БП до компактных SFX-решений

На Computex 2025 Super Flower устроила настоящий парад мощности, показав новые блоки питания всех категорий. Главной звездой стал монстр на 3300W, но не менее интересны обновлённые серии Leadex, Combat и Zillion с поддержкой свежих стандартов ATX 3.1 и PCIe 5.1.

Топовые решения для профессионалов:

Leadex Titanium 1700W/2800W — редкий сертификат Cybenetics Titanium, совместимость с ATX 3.1

— редкий сертификат Cybenetics Titanium, совместимость с ATX 3.1 Combat II FP 3000W — Platinum-рейтинг, поддержка нескольких GPU (ожидается в 2026 году за ~$1000)

Основные линейки:

Leadex VIII Platinum (850-1500W) — компактные размеры (до 125 мм), фирменные 9-контактные "суперразъёмы"

(850-1500W) — компактные размеры (до 125 мм), фирменные 9-контактные "суперразъёмы" Leadex III Gold Pro-A — уже в продаже, с ARGB-подсветкой разъёмов

— уже в продаже, с ARGB-подсветкой разъёмов Combat II FG (750-1200W) — Gold-сертификация, низкий уровень шума

Компактные форматы:

Combat SFP/SFG — SFX-блоки мощностью до 1000W с Platinum/Gold-рейтингами

— SFX-блоки мощностью до 1000W с Platinum/Gold-рейтингами Zillion SFX Platinum — бюджетные SFX-решения (доступны с августа)

Бюджетный сегмент:

Zillion DB — немодульные БП с сертификатом Silver (до 850W)

— немодульные БП с сертификатом Silver (до 850W) Zillion Direct — новый корпус с сетчатыми панелями и USB-C ($129.99 на Newegg)

Super Flower также подтвердила планы по выпуску БП для ИИ-систем — модели Titanium разработаны специально для высоконагруженных рабочих процессов.

Хотя бренд пока не слишком известен на западном рынке, его новые продукты (особенно рекордные 3300W и 3000W модели) демонстрируют серьёзные амбиции. С учётом того, что Super Flower ранее стояла за успехом EVGA PSU, эти блоки определённо заслуживают внимания.