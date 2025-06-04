Tesla в тупике: 25,000$ электромобиль оказался блефом?

Прошлогодний скандал вокруг отмены бюджетного электромобиля Tesla за $25,000 разгорается с новой силой. Внутренние источники и документы подтверждают: Маск действительно свернул проект, хотя публично называл эти сообщения "ложью".
Что произошло на самом деле:
- Первоначальный план создания доступного EV на новой платформе был отменен
- Вместо этого Tesla сосредоточилась на разработке роботакси
- Сейчас компания рассматривает упрощённые версии Model 3/Y как временное решение
Ситуация вызывает беспокойство инвесторов и привлекла внимание SEC. После заявлений Маска акции Tesla сначала упали, затем резко выросли – теперь регулятор проверяет возможную манипуляцию рынком.
Внутри компании идут споры: стоит ли возвращаться к идее бюджетного электромобиля, особенно на фоне падающих продаж и устаревающей линейки. Пока ясно одно – обещанного "народного" электрокара от Tesla в ближайшее время не будет.