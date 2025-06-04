Tesla в тупике: 25,000$ электромобиль оказался блефом?

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Прошлогодний скандал вокруг отмены бюджетного электромобиля Tesla за $25,000 разгорается с новой силой. Внутренние источники и документы подтверждают: Маск действительно свернул проект, хотя публично называл эти сообщения "ложью".

Что произошло на самом деле:

Первоначальный план создания доступного EV на новой платформе был отменен

Вместо этого Tesla сосредоточилась на разработке роботакси

Сейчас компания рассматривает упрощённые версии Model 3/Y как временное решение

Ситуация вызывает беспокойство инвесторов и привлекла внимание SEC. После заявлений Маска акции Tesla сначала упали, затем резко выросли – теперь регулятор проверяет возможную манипуляцию рынком.

Внутри компании идут споры: стоит ли возвращаться к идее бюджетного электромобиля, особенно на фоне падающих продаж и устаревающей линейки. Пока ясно одно – обещанного "народного" электрокара от Tesla в ближайшее время не будет.